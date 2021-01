Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Совокупные доходы разработчиков за продажи видеоигр на цифровых носителях в 2020 году выросли на 12% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании SuperData Research.

По оценкам SuperData Research, в 2020 году разработчики заработали $126,6 млрд от продажи видеоигр на цифровых носителях. Совокупные доходы от продаж цифровых копий видеоигр для персональных компьютеров составили $33,1 млрд, для консолей — $19,7 млрд.

Львиная доля продаж — $73,8 млрд — пришлась на видеоигры для мобильных устройств. Отмечается, что доход от продаж видеоигры с элементами дополненной реальности Pokémon GO за год вырос на 39%, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции.

Самой прибыльной видеоигрой 2020 года стал шутер Call of Duty: Modern Warfare, принесший студии Activision Blizzard около $1,9 млрд. В десятку самых доходных видеоигр также вошли FIFA 20 ($1 млрд), Grand Theft Auto V ($911 млн), NBA 2K21 ($889 млн), NBA 2K20 ($771 млн), Call of Duty: Black Ops Cold War ($678 млн), Animal Crossing: New Horizons ($654 млн), Cyberpunk 2077 ($609 млн), Sims 4 ($462 млн) и DOOM Eternal ($454 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Microsoft объявила о предстоящем прекращении поддержки видеоигры с элементами дополненной реальности Minecraft Earth.

