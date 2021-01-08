Пекин, , 07:46 — REGNUM Китайская технологическая компания Baidu и автопроизводитель Geely займутся совместным производством электромобилей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, компании официально объявят о сотрудничестве в середине января. Отмечается, что представители Baidu также обсуждали возможное сотрудничество с другими автопроизводителями Китая, включая WM Motor, Guangzhou Automobile Group Co. и FAW Group.

Baidu является разработчиком веб-сервисов, включая наиболее популярную в Китае поисковую систему. В последние годы эта компания также занимается разработкой платформы для беспилотного вождения автомобилей Apollo. Предполагается, что создание совместного предприятия с Geely позволит Baidu продвинуть свою беспилотную платформу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года компания Baidu запустила экспериментальную службу беспилотного такси Apollo Go с парком из 40 автомобилей в Пекине.

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