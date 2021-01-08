Тверь, , 06:37 — REGNUM Советский лимузин «ЗИС-110» 1950 года выпуска был выставлен на продажу на портале auto.ru за 26 миллионов рублей.

Речь идёт об автомобиле представительского класса, кроме того, это первый автомобиль послевоенного выпуска. Его производство началось в 1945 году и продолжалось по 1958 год. Цена на подобные автомобили постоянно растёт, они имеют спрос среди коллекционеров ретро-автомобилей.

Владелец автомобиля отмечает, что машина прошла полную реставрацию и её состояние оценено специалистами как отличное. Он состоит на учёте в ГИБДД в городе Твери, его пробег составляет 30 тыс. километров.

Ранее ИА REGNUM сообщало об автомобиле модели Mercedes-Benz 600 W100, первым владельцем которой был певец Элвис Пресли. Машина была выставлена на продажу на американской онлайн-площадке Bring a Trailer.

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