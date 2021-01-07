Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Два космических аппарата Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) получили повреждения при подготовке к запуску на заводе компании SpaceX. Об этом представитель DARPA Стивен Форбс сообщил порталу SpaceNews.

Инцидент произошёл 4 января на предприятии SpaceX на мысе Канаверал в штате Флорида. Там спутники готовились к запуску — планировалось, что они будут выведены на околоземную орбиту 14 января в рамках миссии Transporter-1.

Отмечается, что это были небольшие космические аппараты формата кубсат. Известные как Mandrake 1 и Mandrake 2 спутники должны были использоваться для проведения серии экспериментов на орбите.

«DARPA и партнёры в настоящее время работают с компанией SpaceX, чтобы выявить причину ошибки, исправить её и оценить ущерб, нанесённый спутникам», — сообщил Форбс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания SpaceX получила контракт Министерства обороны США на запуск 28 экспериментальных спутников.