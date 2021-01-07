Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Совокупные расходы пользователей устройств американской компании Apple в магазине приложений App Store за последнюю неделю 2020 года составили $1,8 млрд. Об этом представители Apple сообщили агентству Bloomberg.

Расходы пользователей Apple на приложения стали рекордными в истории компании. В последнюю неделю 2019 года совокупные расходы в App Store составили около $1,4 млрд.

31 декабря 2020 года стал рекордным днём по расходам в App Store. За этот день пользователи устройств Apple потратили на приложения $540 млн. В Apple отметили, что одними из самых загружаемых приложений 2020 года стали сервис для видеосвязи Zoom и платформа потокового вещания видео Disney+.

Услуги становятся всё более значимой статьёй доходов американского производителя смартфонов и компьютеров. Совокупные доходы в сфере услуг компании Apple превысили отметку в $53 млрд, что составило почти 20% от общего дохода компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Apple снизила комиссию, взимаемую за платежи в магазине приложений App Store, для небольших компаний-разработчиков с доходом менее $1 млн в год.

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