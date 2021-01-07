Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Мессенджер WhatsApp опубликовал новое пользовательское соглашение, предусматривающее упрощение интеграции с другими сервисами компании Facebook. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

Новые условия использования мессенджера вступят в силу 8 февраля 2021 года. После этой даты пользоваться мессенджером смогут только те, кто подтвердит согласие с новыми условиями.

Изменения в пользовательском соглашении предусматривают улучшенное взаимодействие с корпоративными клиентами, предоставление более широкой информации об обрабатываемых данных, а также упрощение интеграции с другими продуктами Facebook.

«Являясь часть компании Facebook, WhatsApp сотрудничает с Facebook, предоставляя функциональные возможности и обеспечивая интеграцию в рамках семейства приложений и продуктов Facebook», — говорится в новом пользовательском соглашении.

Компания Facebook приобрела компанию-разработчика WhatsApp в 2014 году. В 2019 году компания Facebook начала объединять инфраструктуру принадлежащих ей сервисов для обмена сообщениями WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

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