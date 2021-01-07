Пекин, , 13:55 — REGNUM Китайские ученые создали интегрированную сеть квантовой связи, которая объединяет 700 волоконных и две наземно-спутниковых линии связи, а также реализовали квантовое распределение ключей между более чем 150 пользователи на суммарной дистанции 4,6 тыс. км, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

Исследование, руководимое представителем Научно-технологического университета Китая Пань Цзяньвэем, осуществлялось группой ученых в течение последних нескольких лет. Исследование было опубликовано в журнале Nature online.

Сесть состоит из четырех квантовых городских сетей (QMAN), которые затрагивают Пекин, Цзинань, Хэфэй и Шанхай, формируя магистральную оптоволоконную линию протяженностью более 2000 км.

Кроме того, в нее входят две наземно-спутниковые линии, объединяющие наземную станцию Синьлун в Пекине и наземную станцию Наньшань в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, расположенного на расстоянии 2600 км, говорится в статье. Синлун также соединена с Пекинской QMAN оптическим волокном.

Основанная на законах квантовой физики, квантовая связь имеет ультравысокую степень защищенности. Прослушка, перехват или взлом информации, проходящей через данные сети, поскольку состояние фотона, проходящего через оптическое волокно «обрушится», как только произойдет попытка прослушки.

Через квантовой сети были осуществлены видеовызовы, аудиовызовы, передача факса, текста и файлов, для технологической верификации и демонстрации технологии в реальном мире, отмечается в документе. Указывается также, что коммерческое использование квантовой связи ожидается уже в ближайшем будущем.

Глобальная квантовая сеть может быть реализована путем подключения большего числа национальных квантовых сетей из разных стран через наземные соединения или каналы связи Земля — спутник, говорится в статье.

В будущем квантовая связь будет применяться в области финансов, политики и национальной обороны. Целая отраслевая цепочка и, в конечном счете, действительно безопасный квантовый интернет станут возможными, заключил Пань.