Сеул, , 13:41 — REGNUM Южнокорейская компания Krafton ведёт разработку второй части видеоигры PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Об этом сообщает портал TechRaptor со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, работа над продолжением PUBG началась в первой половине 2020 года. Точное название продолжения видеоигры неизвестно, сообщается, что в компании этот проект упоминается как Project XTRM.

Отмечается, что продолжение PUBG разрабатывается для персональных компьютеров, игровых приставок и мобильных устройств. Ожидается, что будут поддерживаться кроссплатформенные мультипользовательские игры.

Первая часть видеоигры PlayerUnknown’s Battlegrounds была представлена в марте 2017 года. Видеоигра стала одним из самых популярных проектов в жанре «королевская битва», а также была признана игрой года по версии The Game Awards.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года компания PUBG Corp. объявила о слиянии со студией Krafton.

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