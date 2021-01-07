Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Американская компания SpaceX провела статические огневые испытания прототипа космического корабля Starship SN9. Об этом сообщает портал Space.com.

Испытания проводились на космодроме SpaceX в штате Техас. В ходе испытаний двигатели корабля запускались без отрыва прототипа от стартовой площадки. Ожидается, что в скором времени Starship SN9 повторит испытательный полёт предыдущего прототипа SN8.

Испытательный запуск прототипа Starship SN8 проводился 9 декабря 2020 года. Корабль поднялся на планируемую высоту около 12,5 км, после чего был уничтожен при взрыве при неудачной попытке посадки.

Компания SpaceX разрабатывает корабль Starship и сверхтяжёлую ракету FalconHeavy для пилотируемых полётов на околоземную орбиту и за её пределы. В частности, основатель компании SpaceX Илон Маск рассчитывает, что эти корабли смогут использоваться для полётов на Марс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Илон Маск заявил, что первый испытательный запуск корабля Starship на околоземную орбиту может состояться в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Марс, мы идем!» Маск назвал успешным испытание взорвавшейся ракеты