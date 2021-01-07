Пекин, , 11:36 — REGNUM Китай представил в Пекине скоростной электропоезд, способный работать при температурах ниже минус 40 градусов Цельсия, сообщает 6 января агентство Синьхуа.

Поезд, получивший название «Фусин» разработан для движения со скоростью 350 км/ч. Ожидается, что прежде всего он будет запущен по скоростной линии между Пекином и столицей провинции Хэйлунцзян городом Харбином, сообщил представитель компании China Railway Beijing Group Co., Ltd. Чжоу Сун.

Под воздействием экстремально низких температур конденсирующаяся вода склонна образовываться в распределительном шкафу, что негативным образом влияет на безопасность эксплуатации поездов, сообщил представитель компании CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. Ся Сэнь.

Разработчики поезда использовали слой керамический материал с порами микронного размера в распределительном шкафу. Они способны впитывать конденсирующуюся воду. По мере того, как температура в пассажирском отсеке растет, конденсат испаряется.

Кроме того, при разработке поезда использовались новые уникальные переключатели управления, которые способны работать при экстремально низких температурах.