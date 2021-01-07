Москва, , 11:31 — REGNUM Перечень программ российской разработки, которые должны будут устанавливаться на продаваемые в России гаджеты, утвердило правительство РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение правительства РФ вступит в силу 1 апреля 2021 года. В нём указаны программы российских разработчиков, которые должны будут устанавливать производители и поставщики смартфонов, планшетов и других гаджетов перед продажей в России.

Обязательными к предварительной установке на смартфоны и планшетные компьютеры стали некоторые приложения компании «Яндекс», включая «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Диск». Также на устройства этого типа при продаже в России нужно будет устанавливать почтовый клиент, голосовой ассистент и новостной агрегатор от компании Mail.ru. В список обязательных к предпродажной установке программ включено приложение «Госулуги», платёжный сервис MirPay, социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также антивирус от «Лаборатории Касперского».

Среди обязательных к предустановке на стационарные компьютеры указано только приложение «МойОфис». На телевизоры с цифровым блоком управления (Smart TV) поставщики должны будут предустанавливать поисковую систему «Яндекс», сервисы Wink, IVI, КиноПоиск, ОККО и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года правительство РФ утвердило правила по обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на электронные устройства.