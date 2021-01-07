Пекин, , 11:03 — REGNUM Компания CRRC Group представила первый высокоскоростной поезд, пригодный для использования в условиях низких температур. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Новинка относится к семейству высокоскоростных поездов «Фусин». Как и другие поезда этого семейства, новый состав способен развивать скорость до 350 км/ч. Главным отличием новинки стала высокая морозоустойчивость. Отмечается, что этот поезд стал первым локомотивом китайского производства, который может работать при температуре — 40℃.

Для достижения морозоустойчивости китайские инженеры внесли ряд изменений в конструкцию поезда. В частности, тормозная система была оснащена функцией защиты от обледенения. Ожидается, что новый поезд будет курсировать по маршруту Пекин — Харбин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к зимним Олимпийским играм 2022 года в Китае планируют запустить автоматизированную высокоскоростную железнодорожную линия между городами-организаторами игр.