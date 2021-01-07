Тегеран, , 09:56 — REGNUM Сервис GitHub получил лицензию правительства США на предоставление услуг в Иране. Об этом сообщается в блоге GitHub.

GitHub является крупнейшей в мире платформой для совместной разработки программного обеспечения. В 2019 году работа сервиса на территории Ирана была ограничена из-за санкций правительства США. После этого представители GitHub обратились к регуляторам США с целью восстановления доступа к сервису в странах, находящихся под санкциями правительства США.

«Мы смогли продемонстрировать, что использование GitHub разработчиками способствует прогрессу человечества, международному общению и неизменной внешней политике США по продвижению свободы слова и свободного потока информации», — сообщил глава GitHub Нат Фридман.

Фридман добавил, что процесс восстановления полного доступа к учётным записям иранских программистов потребует некоторого времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года корпорация Microsoft приобрела сервис GitHub за $7,5 млрд.

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