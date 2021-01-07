Пекин, , 09:22 — REGNUM Китай запустил крупный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для искусственного вызова осадков в провинции Ганьсу на северо-западе страны, сообщает 6 января агентство Синьхуа.

Крупный БПЛА, получивший название «Ганьлинь-1», что означает на китайском языке «сладкий дождь», взлетел из аэропорта Циньчуань города Цзиньчан в провинции Ганьсу около 15:24 по местному времени 6 января.

Данный шаг в сфере экологической защиты ознаменует переход Китая к системе модификации погоды при помощи беспилотников и прочих технических средств, заполняя пробел страны в этой сфере.