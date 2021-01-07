Москва, , 09:17 — REGNUM Удаление неиспользуемых приложений и анимаций может повысить быстродействие старого смартфона. Об этом сообщил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков агентству «Прайм».

Долгое использование смартфона приводит к снижению его быстродействия. Это вызывается многими факторами, включая рост количества установленных приложений и неправильную работу аккумулятора.

Кусков рассказал, что в среднем активные пользователи устанавливают на смартфон около ста приложений. При этом, как правило, используется только пара десятков. Эксперт отметил, что удаление неиспользуемых приложений может повысить быстродействие старого смартфона.

Также повысить качество работы устройства поможет отключение неиспользуемых функций, например геолокации и GPS. После сбоев вернуть смартфон к нормальной работы может помочь функция восстановления заводских настроек. Кусков напомнил, что перед использованием этой функции требуется перенести все нужные данные со смартфона на ноутбук или жёсткий диск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил, что современные смартфоны можно оставлять подключенными к зарядным устройствам на протяжении всей ночи без вреда для аккумулятора.

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