Пекин, , 09:17 — REGNUM Китайский региональный реактивный лайнер ARJ21 побил годовой рекорд поставок в 2020 году, сообщили в Коммерческой авиационной корпорации Китая (COMAC).

За 2020 год было продано в общей сложности 24 самолета ARJ21, а общее количество поставленных самолетов достигло 46, сообщили в корпорации, которая также занимается производством узкофюзеляжного лайнера C919.

В настоящее время ARJ21 перешел к этапу ускоренных поставок для использования в коммерческих операциях. Корпорация поставила самолет уже шести китайским авиакомпаниям, включая Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chengdu Airlines, China Express Airlines, Jiangxi Air и Genghis Khan Airlines.

На конец 2020 года все поставленные самолеты ARJ21 без происшествий перевезли 1,6 млн пассажиров. Данный самолет является первым китайским турбореактивным пассажирским региональным лайнером. Он рассчитан на перевозку от 78 до 90 пассажиров на расстояние до 3700 км, а также способен приспосабливаться с крайне сложным условиям аэропорта.