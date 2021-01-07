Лондон, , 08:46 — REGNUM Правительство Великобритании начало предварительную проверку на соответствие требованиям антимонопольного законодательства возможной сделки по поглощению разработчика архитектуры микропроцессоров ARM американской компанией Nvidia. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Проверку проводит Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA). Исполнительный директор CMA Андреа Коселли заявил, что управление начало сбор отзывов у представителей отрасли о возможном влиянии этой сделки уровень конкуренции в Великобритании.

«Мы будем тесно сотрудничать с другими антимонопольными ведомствами по всему миру, чтобы тщательно рассмотреть последствия сделки и убедиться, что она в конечном итоге не приведёт к тому, что потребители столкнутся с более дорогими или некачественными товарами», — добавил Коселли.

В 2016 году британская компания ARM, занимающаяся разработкой интегральных микросхем, была выкуплена японской корпорацией SoftBank за $31,4 млрд. Летом 2020 года американский разработчик графических процессоров Nvidia начал переговоры с SoftBank о возможном приобретении ARM.

В сентябре 2020 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли сообщила, что ожидаемая стоимость сделки Nvidia и SoftBank о приобретении ARM составляет около $40 млрд.

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