Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Разработанные компанией Orbital Sciences Corporation корабли Cyguns используются для доставки на МКС научных материалов и грузов, необходимых для поддержания жизнедеятельности станции.

Корабль Cygnus CRS NG-14 прибыл на МКС 3 октября 2020 года, доставив на станцию около 3,6 тонны полезной нагрузки. Корабль отделился от станции 6 января в 18:12 мск.

Корабль пробудет на околоземной орбите до 26 января. Конструкция кораблей Cygnus не предусматривает возвращение на Землю, корабль будет уничтожен в плотных слоях атмосферы вместе с отходами со станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января МКС должен покинуть ещё один американский грузовой корабль — Cargo Dragon.

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