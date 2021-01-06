Милан, Италия, , 16:11 — REGNUM Апелляционный суд в Милане обязал американскую компанию Facebook выплатить компенсацию в размере $4,7 млн за копирование функции приложения итальянской компании Business Competence. Об этом сообщает агентство Reuters.

В 2012 году компания Business Competence запустила приложение Faround, позволяющее находить друзей в социальной сети Facebook, основываясь на географическом местоположении пользователей. Приложение быстро завоевало популярность в Италии.

Через несколько месяцев компания Facebook запустила функцию Nearby, являющуюся аналогом приложения Faround. В Business Competence посчитали, что американская компания позаимствовала идею этой функции и скопировала её с Faround.

Business Competence подала соответствующий иск в 2013 году. В 2017 году суд в Италии вынес решение в пользу Business Competence. Представители Facebook попытались обжаловать это решение и обратились в апелляционный суд. Эта инстанция оставила решение в силе и обязала американскую компанию выплатить Business Competence компенсацию в размере €3,83 млн ($4,7 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в США отклонил иск Apple к компании, создавшей виртуальную копию iOS