Шанхай, Китай, , 14:55 — REGNUM В Шанхае началось строительство крупнейшего международного киберспортивного центра стоимостью около $900 млн. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Площадка получит название «Шанхайский международный центр новой культуры и киберспорта» (Shanghai International New Cultural and Creative E-sports Center). Планируется, что на общей территории площадью 500 тыс. квадратных метров разместятся базы киберспортивных организаций, площадка для проведения соревнований вместимостью до 6 тысяч человек, залы для брейк-данса и пятизвёздочный отель.

Главным спонсором комплекса стала китайская компания SuperGen Group, владеющая киберспортивной организацией Edward Gaming. Затраты на создание центра оцениваются в 5,8 млрд юаней (около $900 млн). Ожидается, что строительство центра будет завершено к 2023 году.

Вице-президент SuperGen Group Цзянчжу Юань рассказал, что в компании рассчитывают, что новый комплекс привлечёт сотни киберспортивных организаций. Он добавил, что новая площадка позволит создать около 2000 рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первую половину 2019 года объём продаж в сфере игровой индустрии Китая составил около $16,5 млрд.