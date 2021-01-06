Пекин, , 13:49 — REGNUM Китай планирует провести более 40 космических запусков в 2021 году. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на план Китайской аэрокосмической научно-техническая корпорации CASC.

В 2020 году Китай провёл 39 космических запусков (включая 4 неудачных), что стало рекордным показателем для страны. В прошлом году Китай запустил первую возвращаемую миссию к Луне и первый космический аппарат к Марсу. Также в 2020 году было завершено формирование спутниковой навигационной системы «Бейдоу».

"2020 стал решающим годом для наращивания мощи Китая в аэрокосмической отрасли», — отметил председатель правления CASC Ву Яньшэн.

В 2021 году в CASC рассчитывают превзойти результаты 2020 года и провести более 40 космических запусков. В первой половине года в CASC планируют запустить основной модуль создаваемой космической станции. Позже планируется проведение запусков грузового корабля «Тяньчжоу-2» и пилотируемого «Шэньчжоу-12».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что на 2021 год запланировано около 30 невоенных космических пусков по российским программам.