Вашингтон, , 13:20 — REGNUM В первом квартале 2021 года лидером рынка процессоров для настольных персональных компьютеров впервые за 15 лет может стать не компания Intel. Об этом сообщает портал TechSpot со ссылкой на данные исследовательской компании PassMark Software.

По прогнозам аналитиков PassMark Software, в первом квартале текущего года на долю компании AMD придётся 50,8% поставок процессоров для настольных компьютеров. При этом доля Intel составит 49,2%.

В этом случае компания Intel лишится лидерства на рынке десктопных процессоров впервые за последние 15 лет. В последний раз AMD удавалось обойти Intel по поставкам в первом квартале 2006 года.

Прогнозируется, что Intel удастся сохранить лидерство по поставкам процессоров для ноутбуков и серверных компьютеров. В PassMark Software считают, что в первом квартале 2021 года доля Intel составит 83,8% в поставках процессоров для ноутбуков и 98,6% в поставках процессоров для серверов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года стоимость акций компании AMD впервые превысила стоимость акций Intel.