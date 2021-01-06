Пекин, , 12:12 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» должна выйти на орбиту около Марса 10 февраля 2021 года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск миссии «Тяньвэнь-1» состоялся в июле 2020 года. Этот зонд стал первый китайским космическим аппаратом, запущенным к Марсу. В случае штатной работы всех систем миссии «Тяньвэнь-1» совершит торможение и будет захвачен гравитационным полем Марса 10 февраля.

Заместитель главы проекта «Тяньвэнь-1» Ли Чжэньцай из Китайской академии космических технологий рассказал, что операция по торможению космического аппарата будет проводиться в автоматическом режиме. Из-за большого расстояния между Марсом и Землёй задержка сигнала составляет около 10 минут, что делает невозможным любое оперативное вмешательство в ход операции.

После выхода «Тяньвэнь-1» на орбиту около Марса начнётся подготовка к следующему этапу миссии. Планируется, что в мае от космического аппарата отделится спускаемая платформа, которая доставит марсоход на поверхность планеты. Ожидается, что ровер проработает на поверхности Марса около трёх месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 18 февраля 2021 года запланирована посадка на Марс американского марсохода Perseverance в рамках миссии «Марс 2020».

Читайте ранее в этом сюжете: В США назвали дату прибытия ровера Perseverance на Марс