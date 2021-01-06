Лхаса, Китай, , 11:53 — REGNUM Скоростные поезда «Фусин» начнут ходить в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая с июня текущего года, когда будет открыта новая железнодорожная линия, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

Запуск в эксплуатацию в Тибете скоростных поездов семейства «Фусин» ознаменует доступность скоростных железнодорожных линий во всех регионов материковой части Китая, сообщили в компании China State Railway Group Co. Ltd.

Прокладка путей новой скоростной дороги, соединяющей столицу региона города Лхаса с городом Ньингчи на востоке Тибета, была завершена 31 декабря 2020 года. Это первая электрифицированная железная дорога в Тибете.

Скоростные поезда «Фусин» будут ходить в Тибете в специально модифицированном виде и смогут достигать скорости лишь 160 км/ч, сообщает издание.

Они будут оснащены системой подачи кислорода и двумя видами тяговой мощи: внутреннего сгорания и электрической, поскольку более 90% железнодорожных путей будет проходить в районах на высоте боле 3000 метров над уровнем моря.

Общая протяженность новой дороги составляет 435 км. Вдоль нее имеется 47 тоннелей и 120 мостов, сообщили в компании Railway Construction Co. Ltd. На конец 2020 года поезда «Фусин» безопасно преодолели суммарно 836 млн км, перевезя 827 млн пассажиров.