Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Американская корпорация Lockheed Martin выиграла контракт Министерства обороны США стоимостью $4,9 млрд на производство трёх спутников для Космических сил США. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Спутники будут использоваться для отслеживания пусков баллистических ракет и ракет космического назначения в рамках программы Next-Generation Overhead Persistent InfraRed (NG-OPIR). Планируется, что спутники NG-OPIR заменят используемую США в настоящее время систему SBIRS.

Первый контракт с Lockheed Martin на разработку трёх спутников этой группировки был заключён в 2018 году. Новый контракт предусматривает производство, сборку, тестирование и поставку космических аппаратов. Ожидается, что первый из этих спутников будет запущен в 2025 году.

Всего в состав системы NG-OPIR войдёт пять спутников. Три аппарата производства Lockheed Martin будут размещены на геостационарной орбите, ещё два спутника производства Northrop Grumman будут выведены на полярную орбиту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года был запущен четвёртый спутник серии «Тундра», завершивший формирование базового сегмента Единой Космической Системы (ЕКС) в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

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