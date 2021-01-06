Тайбэй, , 10:29 — REGNUM Тайваньская компания TSMC и южнокорейская Samsung будет вынуждена перенести планируемые сроки запуска серийного производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, трудности у обеих компаний возникли при переходе от технологии многозатворных полевых транзисторов с вертикальными к новой технологии с кольцевыми затворами. Этот этап считается обязательным условием перехода от 5-нм к 3-нм техпроцессу.

Ранее в TSMC планировали запустить пробное производство по нормам 3 нм в конце 2021 года. Ожидается, что из-за возникший трудностей эти сроки будут сдвинуты на 2022 год.

Название технологического процесс при производстве полупроводниковых изделий определяется разрешающей способностью используемого оборудования. Повышение разрешающей способности позволяет уменьшить размеры и энергопотребление полупроводниковых приборов, а также повысить их производительность.

В TSMC сообщали, что переход от 5-нм к 3-нм техпроцессу позволит повысить производительность чипов на 10−15% и энергоэффективность на 20−25%.

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