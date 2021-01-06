Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Американская компания Microsoft объявила о скором прекращении поддержки версии видеоигры Minecraft, в которой используются технологии дополненной реальности. Об этом сообщается на сайте проекта.

Первая версия компьютерной игры Minecraft была выпущена компанией Mojang AB в 2009 году. В 2014 году компания Microsoft приобрела студию Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 млрд.

После успеха видеоигры Pokémon Go с элементами дополненной реальности в Microsoft решили выпустить версию видеоигры Minecraft с использованием этой же технологии. Релиз проекта, получившего название Minecraft Earth, состоялся в ноябре 2019 года.

«Minecraft Earth был разработан для свободного передвижения и кооперативной игры — двух вещей, которые стали практически невозможными в нынешней глобальной ситуации. В итогу мы приняли трудное решение перераспределить наши ресурсы в другие области, которые представляют ценность для сообщества Minecraft, и прекратить поддержку Minecraft Earth в июне 2021 года», — объяснили в Microsoft.

В Minecraft Earth уже прекращена возможность совершения внутриигровых покупок с использованием реальных денег. Полностью поддержка игры будет прекращена 30 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Релиз «Minecraft Earth» с дополненной реальностью состоялся в 9 странах