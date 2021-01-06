Москва, , 09:29 — REGNUM Нет однозначных доказательств того, что беспроводные наушники могут причинить вред здоровью. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов агентству «Прайм».

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Эксперт отметил, что беспроводные наушники являются источником неионизирующего излучения. Главным отличием от компьютеров, микроволновых печей и других устройств, также являющихся источниками электромагнитного излучения, является то, что беспроводные наушники при использовании находятся максимально близко к головному мозгу.

«Здесь нужно понимать, что оно [электромагнитное излучение] в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов. А потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск», — объяснил Куканов.

При этом эксперт отметил, что беспроводные наушники могут представлять реальную опасность здоровью при длительном использовании и прослушивании музыки на высоком уровне громкости. В этом случае наушники могут повредить слуховые сенсорные клетки.

«Чтобы не испортить слух, следует использовать наушники не более трёх часов в день, максимум — два часа подряд и не на максимальной громкости», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев для минимизации возможного вреда здоровью порекомендовал выбирать беспроводные наушники с небольшой дальностью действия.

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