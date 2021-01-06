Осло, , 08:56 — REGNUM Среди новых автомобилей, проданных в Норвегии в 2020 году, больше половины пришлось на долю транспорта с электрическими двигателями. Об этом сообщает агентство Reuters.

В истекшем году продажи электромобилей в Норвегии установили новый рекорд, превысив совокупные поставки автомобилей с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями. Самыми популярными электромобилями в Норвегии в 2020 году стали модели Audi e-tron, Volkswagen Golf, Hyundai Konda, Nissan Leaf и Tesla Model 3.

Отмечается, что ещё в 2010 году на долю электромобилей приходилось меньше одного 1% от общего объёма поставок новых автомобилей. В 2018 году этот показатель вырос до 42,4%, в 2020 — до 54,3%.

Правительство Норвегии рассчитывает полностью прекратить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями в 2025 году. Для снижения спроса на такие автомобили правительство освободило владельцев полностью электрических автомобилей от части транспортных налогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года представители Volkswagen AG заявили, что с 2023 года концерн планирует поставлять в Норвегию только автомобили с электрическими двигателями.