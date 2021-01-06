Токио, , 08:34 — REGNUM Спрос на смартфоны с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) в наступающем финансовом году превысит 500 млн устройств. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Murata Manufacturing.

Японская компания Murata Manufacturing является крупнейшим в мире производителем керамических конденсаторов для Apple и других брендов смартфонов. Президент Murata Manufacturing Норио Накадзима рассказал, что в компании решили отказаться от традиционной приостановки заводов в январе из-за высокого спроса на комплектующие.

«В текущем финансовом году отрасль произвела 300 млн смартфонов с поддержкой 5G, я ожидаю, что в следующем финансовом году их количество вырастет как минимум до 500 млн устройств», — отметил Накадзима.

Финансовым годом называют период, на который компания устанавливает схему доходов и расходов. В Японии финансовый год начинается 1 апреля и завершается 31 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре эксперты консалтинговой компании ABI Research спрогнозировали, что в 2021 году на рынке появятся смартфоны с поддержкой 5G стоимостью менее $200.

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