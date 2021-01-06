Москва, , 07:22 — REGNUM Главной целью разрабатываемого космического корабля «Орёл» станут полёты к орбите Луны. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Корабль «Орёл» разрабатывается в ракетно-космической корпорации «Энергия». Он должен прийти на смену используемым в настоящее время грузовым кораблям серии «Прогресс» и пилотируемым кораблям «Союз».

Планируется, что при первых испытательных запусках этот корабль будет использоваться для полётов к Международной космической станции. Однако «Орёл», в отличие от действующих кораблей, сможет доставлять космонавтов и грузы за пределы околоземной орбиты.

«МКС для «Орла» — маршрут для лётных испытаний. Его истинная цель — орбита Луны», — подчеркнул Рогозин.

Первый испытательный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с кораблём «Орёл» запланирован на декабрь 2023 года. Первый пилотируемый полёт на орбиту Луны ожидается в 2028 году.

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