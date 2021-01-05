Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Список основных космических миссий 2021 года составили авторы специализированного портала Space.com.

Прошедший 2020 год выдался непростым для космической отрасли, как и для остальных сфер деятельности. Однако и в условиях пандемии было реализовано несколько крупных космических миссий. В частности, США, Китай и Объёдиненные Арабские Эмираты летом 2020 года запустили к Марсу три космических аппарата. Планируется, что орбитальный аппарат ОАЭ и марсоходы Китая и США прибудут к Марсу в феврале 2021 года.

В текущем году Япония планирует отправить свой первый космический аппарат на Луну. Планируется, что японский луноход Yaoki будет доставлен на естественный спутник Земли с помощью ракеты-носителя Vulcan Centaur американской компании United Launch Alliance.

Также на начавшийся год запланирован запуск космического телескопа им. Джеймса Уэбба, призванного заменить работающий на орбите с 1990 года телескоп «Хаббл». Запуск американского телескопа неоднократно переносился из-за технических проблем и перерасхода бюджета. Ещё одним проектом NASA станет запуск автоматической миссии Lucy по изучению троянских астероидов Юпитера.

Среди главных проектов 2021 года авторы портала выделяют запуск российской миссии «Луна-25». Этот аппарат станет первым российским луноходом, запущенным в постсоветский период.

Ещё одним крупным космическим проектом 2021 года станет испытание космического корабля Starliner, разработанного компанией Boeing по контракту с американским аэрокосмическим агентством NASA. Первый испытательный полёт этого корабля состоялся в 2019 году. Тогда из-за сбоя в работе бортового оборудования корабль не смог достичь МКС и вернулся на Землю без стыковки с орбитальной станцией. В 2021 году Boeing планирует выполнить как беспилотный, так и пилотируемый запуск корабля Starliner.

Также в 2021 году с космодрома «Байконур» посредством российской ракеты-носителя «Союз» будет запущена миссия японской компании Astroscale, разработавшей систему удаления мусора с околоземной орбиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин среди главных российских космических проектов 2021 года выделил запуск нового модуля Международной космической станции «Наука» и лунной миссии «Луна-26».