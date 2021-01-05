Москва, , 13:51 — REGNUM Специалисты научно-производственного предприятия «Звезда» и центра «Кинетика» создали новое кресло для разрабатываемого пилотируемого корабля «Орёл». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В сравнении с космическими креслами, используемыми на кораблях «Союз», «Чегет» способен выдержать более высокие нагрузки. Кресло оснащено двумя амортизаторами, которые снижают вертикальные и продольные перегрузки. Ещё одним нововведением стало увеличение углов в коленном и бедренном суставах, что позволит избежать отёков во время космических полётов.

«В космическом дизайне нет мелочей — каждые грамм и сантиметр на вес золота», — подчеркнули в Роскосмосе.

Корабль «Орёл» разрабатывается на смену используемым в настоящее время грузовым кораблям «Прогресс» и пилотируемым «Союз». Новые корабли смогут использоваться как для полётов на околоземную орбиту, так и для экспедиций на Луну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разрабатываемым космическим кораблём «Орёл» назначен на 15 декабря 2023 года.

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