Пекин, , 13:34 — REGNUM Китайская компания Huawei в 2021 году опустится в рейтинге крупнейших производителей смартфонов с третьего на седьмое место. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на отчёт исследовательской компании TrendForce.

По итогам второго квартала 2020 года компании Huawei удалось стать крупнейшим производителем смартфонов в мире. Однако расширение санкций со стороны правительства США серьёзно ударило по бизнесу смартфонов Huawei. В итоге за 2020 год компания Huawei произвела 170 млн смартфонов, уступив по объёмам производства не только южнокорейской компании Samsung, но и американской Apple.

По оценкам аналитиков TrendForce, проблемы Huawei продолжатся и 2021 году, а объёмы производства смартфонов упадут до 45 млн. Эксперты считают, что по количеству произведённых устройств в 2021 году Huawei обойдут компании Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo и Transsion.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что главным приоритетом компании на ближайшее время должно стать развитие облачных сервисов.

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