Валенсия, Испания, , 14:17 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Валенсия» может освободить главного наставника команды Хави Грасию от занимаемого им в настоящее время поста. Об этом 5 января сообщает издание Mundo Deportivo.

Отметается, что причиной такого решения руководства команды могут стать неудовлетворительные результаты команды.

При этом в настоящее время «Валенсия» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая находящийся в зоне вылета клуб «Эльче» по дополнительным показателям и у последнего ещё есть в запасе два матча.

Отметим, Хави Грасия является главным тренером «Валенсии» с лета прошлого года, до этого работал главным тренером в нескольких испанских и греческих командах, английском «Уотфорде» и казанском «Рубине».

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