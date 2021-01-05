Пекин, , 12:36 — REGNUM Китайская компания Xpeng запустит производство летающих автомобилей в конце 2021 года, заявил основатель компании Хе Сяопэн. Об этом сообщает портал ITHome.

Компания Xpeng была основана в 2014 году. В 2018 году компания начала продажи электромобилей, а также запустила собственный сервис по аренде автомобилей. В сентябре 2020 года на Пекинском международном автосалоне Xpeng представила первый образец аэромобиля, получивший название T1.

Основатель компании Хе Сяопэн заявил, что производство аэромобилей будет запущено в конце 2021 года. Он отметил, что речь идёт об обновлённой версии аэромобиля, в которой число посадочных мест может быть увеличено до двух.

Планируется, что аэромобиль Xpeng будет совершать полёты на высоте от 5 до 25 метров. Сообщается, что похожий на большой квадрокоптер летательный аппарат будет оснащён системой автономного вождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года правительство Сеула провело испытание пассажирского аэромобиля в городских условиях.

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