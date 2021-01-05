Токио, , 12:03 — REGNUM Японская производственная группа Mitsubishi подписала соглашение о партнёрстве с израильской компанией Aleph Farms, разрабатывающей технологии по производству искусственного мяса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Целью сотрудничества компаний станет адаптация производимой Aleph искусственной говядины к вкусам японских потребителей и требованиям регулирующих органов. Ожидается, что производственные возможности Mitsubishi позволят компаньонам развернуть производство искусственного мяса в кратчайшие сроки. Генеральный директор Aleph Farms Дидье Тубиа заявил, что компания планирует начать продажи искусственного мяса в Японии и других странах Азии в 2022 году.

Около 60 компанией в мире занимаются разработкой технологий выращивания искусственного мяса. В основе этой технологии лежит идея выращивания мяса в лабораторных условиях в виде культуры клеток. В конце 2020 года Сингапур стал первой страной, правительство которой разрешило продажу культивированного мяса.

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