Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Операция по возвращению американского грузового космического корабля Cargo Dragon от Международной космической станции на Землю назначена на 11 января. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Грузовой корабль компании SpaceX прибыл к МКС 7 декабря 2020 года. Cargo Dragon доставил на станцию около трёх тонн продовольствия, воды и газов, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.

Возвращение корабля на Землю назначили на 11 января. Планируется, что корабль вернёт в наземные лаборатории более трёх тонн научных материалов и других грузов. Ожидается, что корабль приводнится у берегов Флориды через 12 часов после расстыковки с американским модулем МКС Harmony.

Эта миссия стала первым полётом модифицированного варианта корабля Cargo Dragon к МКС. Всего грузовые корабли этого типа выполнили 20 рейсов к орбитальной станции.

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