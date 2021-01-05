Москва, , 09:52 — REGNUM Пароли от учётных записей в интернет-сервисах и приложениях рекомендуется менять не реже одного раза в год. Об этом сообщили эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня отметил, что сейчас всё шире используются альтернативные методы аутентификации, например, с помощью сканера отпечатка пальца. Однако пароли остаются одним из самых распространённых способов аутентификации благодаря простоте и надёжности.

Эксперт объяснил, что для защиты от утечки данных рекомендуется менять пароли не реже одного раза в год. Также повысить надёжность защиты информации поможет использование двухфакторной аутентификации.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров добавил, что в качестве пароля не рекомендуется использовать какие-либо слова. В этом случае злоумышленникам проще получить доступ к учётной записи, используя метод перебора паролей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании КРОК Евгений Дружинин объяснил, что использование одинакового пароля для разных интернет-сервисов повышает риск взлома всех учётных записей.

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