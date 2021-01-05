Токио, , 09:24 — REGNUM Продажи консоли нового поколения японской корпорации Sony на домашнем рынке оказались самыми низкими за всю историю приставок компании. Об этом сообщает портал Wccftech.

Компания Sony представила новую игровую приставку PlayStation 5 в ноябре 2020 года. После начала продаж в компании сообщили о рекордно высоком спросе, приведшем к дефициту приставок. Однако на домашнем рынке приставку встретили холодно.

По данным Wccftech, за первые шесть недель с запуска продаж Sony удалось реализовать в Японии около 240 тысяч приставок PlayStation 5. Этот показатель стал самым низким за всю историю продаж приставок Sony, начиная с оригинальной PlayStation и заканчивая предыдущей консолью PlayStation 4.

Если текущие тенденции сохранятся, то общие продажи PlayStation 5 в Японии могут оказаться вдове меньшими, чем показатели PlayStation 4. Общие продажи консоли Sony четвёртого поколения в Японии составили около 20 млн. Самой успешной приставкой Sony на домашнем рынке стала PlayStation 2 — общие продажи этой консоли превысили 20 млн единиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые шесть недель со старта продаж корпорация Sony во всём мире реализовала около 4,19 млн приставок PlayStation 5.

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