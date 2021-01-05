Тайбэй, , 08:52 — REGNUM Крупнейший тайваньский производитель электроники Foxconn и китайская компания по выпуску электромобилей Byton подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания Byton представила свой первый концепт-кар ещё несколько лет назад, однако ей так и не удалось запустить серийное производство. В Byton рассчитывают, что соглашение о сотрудничестве с Foxconn позволит развернуть массовое производство электромобилей M-Byte в первом квартале 2022 года.

По условиям соглашения Foxconn предоставит Byton свои передовые производственные технологии и ресурсы цепочек поставок. По данным Bloomberg, Foxconn также инвестирует в предприятие по производству электромобилей Byton около $200 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года президент компании Foxconn Лю Янг-Вэй заявил, что к 2025−2027 году компания рассчитывает занять около 10% глобального рынка компонентов и услуг для электромобилей.

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