Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Американская компания Apple в 2021 году планирует выпустить портативные трекеры AirTags, устройство с технологией дополненной реальности и ряд других новых продуктов. Об этом сообщил аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо порталу Macrumors.

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Минг-Чи Куо рассказал, что в 2021 году Apple планирует выпустить несколько моделей новых компьютеров и ноутбуков на базе собственных процессоров Apple Silicon. Также ожидается, что Apple представит новые беспроводные наушники AriPods.

Среди устройств нового типа, которые может выпустить Apple в 2021 году, аналитик выделил поисковые трекеры AirTags. Это устройство будет похоже на небольшой значок, его можно будет прикреплять к различным предметам и отслеживать их местоположение через смартфон или планшет.

Куо добавил, что в этом году Apple также представит некое устройство с функцией виртуальной реальности. Предполагается, что речь идёт об очках или гарнитуре.

В июле 2020 года издание The Information со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что тайваньская компания Foxconn запустила опытное производство линз для очков виртуальной и дополненной реальности от Apple.

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