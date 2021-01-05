Усть-Катав, Челябинская область, , 07:27 — REGNUM Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) представит первый беспилотный трамвай в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Роман Новиков агентству ТАСС.

Новиков объяснил, что уже готов техническое задание по проекту. Далее предприятие закупит комплектующие и приступит к изготовлению первого образца. Планируется, что он будет готов в 2022 году. Глава предприятия добавил, что далее начнутся длительные испытания, которые позволят настроить и доработать систему.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что УКВЗ входит в состав Центра им. Хруничева. Помимо производства легкорельсового транспорта предприятие также выпускает военную и космическую продукцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в УКВЗ представили планы по организации трамвайного движения на космодроме «Восточный».

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве протестируют беспилотный трамвай