Токио, , 16:03 — REGNUM Японская корпорация Sony прекратила производство пяти версий игровой консоли PlayStation 4. Об этом сообщает портал TechRadar со ссылкой на источники в отрасли.

По данным портала, Sony предупредила розничных продавцов, что больше не будет поставлять следующие модели приставок: PS4 500GB Glacier White, PS4 1TB Jet Black, PS4 1TB Glacier White, PS4 2TB Jet Black и PS4 Pro 1TB Glacier White. Отмечается, что поставки прекращаются в связи с «остановкой производства».

В ноябре 2020 года Sony представила приставку нового поколения PlayStation 5, поэтому решение об остановке производства более ранней консоли было вопросом времени. Предполагается, что остановка производства ряда моделей PlayStation 4 позволит Sony увеличить выпуск новой консоли для решения проблемы дефицита.

Ранее в Sony заявили, что дефицит консолей PlayStation 5 может сохраниться до первого квартала 2021 года. По оценкам сотрудника Oracle Майкла Дрисколла, спекулянты во всём мире заработали около $34 млн на перекупке консолей PlayStation 5 по завышенным ценам.

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