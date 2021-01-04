Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Лучшей видеоигрой 2020 года по версии пользователей онлайн-магазина видеоигр Steam стал приключенческий шутер с открытым миром Red Dead Redemption 2. Об этом сообщается на сайте Steam.

Основными конкурентами Red Dead Redemption 2 в категории «Игра года» были Hades, DOOM Eternal, Fall Guys и Death Stranding. Однако игра от Rockstar Games одержала уверенную победу.

«Может, дело в увлекательном геймплее или в цепляющей истории. А может, в добротных персонажах, в безукоризненном дизайне или в затягивающей сетевой игре. Какой бы ни была причина, победитель в этой номинации мгновенно стал классикой», — отметили в Steam.

Пользователи сервиса также выбрали победителей в специальных номинациях. Игрой года в виртуальной реальности был признан шутер от Valve Half-Life: Alyx. В категории поддерживаемых видеоигр, вышедших до 2020 года, лучшей была признана Counter-Strike: Global Offensive.

Игрой с самым инновационным геймплеем пользователи Steam посчитали Death Stranding, а проектом с лучшим саундтреком — DOOM Eternal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре портал Polygon назвал лучшей видеоигрой 2020 года проект Hades студии Supergiant Games.

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