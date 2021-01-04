Москва, , 14:37 — REGNUM В составе российской орбитальной группировки насчитывается более 160 спутников различного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В 2020 году было проведено 15 запусков космического назначения, благодаря которым российская спутниковая группировка пополнилась на 21 аппарат. В Роскосмосе отметили, что около 60% российских спутников находятся на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.

В 2018 году началась разработка программы «Сфера», призванной объединить в единую систему российские спутники различного назначения. В частности, в программу войдут группировки связи «Экспресс», «Экспресс-РВ», «Ямал», глобальная система передачи данных «Марафон IoT/M2M» и среднеорбитальная система широкополосного доступа «Скиф».

Планируется, что программа «Сфера» будет реализована к 2030 году. К этому времени группировка российских спутников будет насчитывать более 600 аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре специалисты холдинга «Российские космические системы» приступили к созданию отечественной системы автоматического управления спутниками с использованием технологий искусственного интеллекта.

Читайте ранее в этом сюжете: В России автоматизируют процесс управления спутниковыми группировками