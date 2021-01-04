Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Продажи консолей нового поколения от Sony почти вдвое превосходят показатели продаж приставки Microsoft. Об этом сообщает специализирующийся на видеоиграх портал VGChartz.

Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S стартовали в ноябре 2020 года. По оценкам VGChartz, за первые шесть недель со старта продаж японская корпорация Sony продала около 4,19 млн приставок PlayStation 5. Американской компании Microsoft за это же время удалось продать около 2,2 млн приставок Xbox Series X и Series S.

Также эксперты сравнили продажи новых консолей с показателями приставки Nintendo Switch, вышедшей в 2017 году. Тогда за первые шесть недель со старта продаж компании Nintendo удалось реализовать около 2,5 млн новых консолей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года глава Xbox Фил Спенсер выступил против «консольных войн» с компаниями Sony и Nintendo.