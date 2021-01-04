Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать ряд новых функций, которые будут реализованы в 2021 году. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Новые функции были обнаружены в предварительных версиях мессенджера, доступных для участников тестовых программ. Целый ряд предстоящих изменений направлен на улучшение функции голосовых и видеозвонков. Одним из таких изменений станет возможность подключения к групповому разговору после его начала.

Также разработчики WhatsApp работают над улучшением резервного копирования чата и упрощением системы управления контактами. Ещё одним изменением, ожидаемым в 2021 году, является добавление функции голосовых и видеозвонков в версию мессенджера для настольных компьютеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Facebook рассказали, что общее количество звонков через мессенджер WhatsApp 31 декабря 2020 года превысило 1,4 млрд.

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