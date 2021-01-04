Токио, , 11:37 — REGNUM Японская компания Nissan в ближайшие годы планирует сократить расходы и отказаться от выпуска некоторых моделей автомобилей. Об этом сообщил исполнительный директор Nissan Ашвани Гупта в интервью британскому журналу Car.

Гупта рассказал, что в последние годы модельный ряд автомобилей Nissan сильно разросся. В компании рассчитывали, что глобальный автомобильный рынок будет быстро расти, что позволит Nissan показать высокие продажи.

«Ни того, ни другого не произошло», — отметил топ-менеджер Nissan.

Он добавил, что из-за падения объёмов продаж автомобилей компания не может поддерживать в актуальном состоянии широкий модельный ряд. Поэтому в Nissan планируют сократить модельный ряд выпускаемых автомобилей, а также принять ряд других мер для снижения расходов, включая закрытие заводов в Испании и Индонезии.

Гупта добавил, что в руководстве Nissan рассчитывают, что эти меры помогут решить проблемы компании и нарастить долю на глобальном авторынке до 6% к 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре японская компания Nissan завершила на российском предприятии в Тольятти сборку машин под собственной маркой Datsun.

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