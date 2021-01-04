Пекин, , 09:58 — REGNUM Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) завершила проектные работы по вертолёту AC332, предназначенному для гражданского использования. Об этом сообщает газета China Daily.

Главный конструктор проекта Ли Шэнвэй рассказал, что двухмотороный вертолёт сможет использоваться при аварийно-спасательных работах, для оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах и выполнения других операций.

Максимальная взлётная масса AC332 составит около 3,9 тонн, вертолёт сможет перевозить до 12 человек. Вертолёт сможет преодолевать без дозаправки расстояние в 600 км.

Планируется, что первый прототип вертолёта AC332 будет готов совершить первый полёт в 2022 году. Ожидается, что испытательный полёты продлятся с 2023 по 2025 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Ассоциация медицины катастроф Китая закупила 20 российских многоцелевых вертолётов «Ансат».